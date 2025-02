Parlamentarische Kontrollkommission - AfD will Brandenburger Verfassungsschutz beobachten

Di 25.02.25 | 19:32 Uhr | Von Hanno Christ

Die AfD versucht seit Jahren, einen Platz in der Parlamentarischen Kontrollkommission zu bekommen. Bislang erfolglos. Der Landtag entscheidet diese Woche darüber, ob das Gremium verkleinert werden soll. Diese Neuregelung ist umstritten. Von Hanno Christ

BSW und SPD wollen Kontrollgremium verkleinern

AfD sieht sich ausgegrenzt

Entscheidung über Besetzung erst im Mai

Im Landtag gelten manchmal auch ganz simple Gesetze: Willst Du ein großes Schaufenster für deine Themen, so wähle den Beginn des Sitzungstages. Gehe nicht über die Abendstunde, weil dann die Abgeordneten nach langen Reden und vielem Zuhören ermattet sein könnten. Ziehe den Vormittag, weil auch die Pressetribünen voller und die mediale Aufmerksamkeit größer ist. Wenn du eher keine Öffentlichkeit suchst und dir ausgedehnte Debatten lieber ersparen möchtest, so lege dein Thema an das Ende eines Sitzungstages. Es mag Zufall sein oder genau diesen ungeschriebenen parlamentarischen Spielregeln folgen, dass ausgerechnet das Streitthema Parlamentarische Kontrollkommission (PKK) am Mittwochabend versteckt am Ende des langen Sitzungstages zu finden ist – kurz vor dem Sandmann.

Statt sechs nur noch drei Sitze in der PKK

Der Antrag von SPD und BSW umfasst nur schlanke sieben Zeilen, ist aber inhaltlich pikant. Überschrieben ist er mit "Bildung der Parlamentarischen Kontrollkommission des Landtages" [brandenburg.de]. Die muss nach der Landtagswahl neu gebildet werden. Derzeit sind es zwei Vertreter aus der Opposition, drei aus den Reihen der ehemaligen Regierungsfraktionen. Die AfD ist bisher nicht vertreten. Ein Sitz blieb damit unbesetzt. In dem Antrag schlagen die Koalitionsparteien vor, das Kontrollgremium auf nur noch drei Mitglieder zu verkleinern. Künftig soll die Koalition zwei Mitglieder entsenden dürfen, die Opposition noch ein Mitglied, also entweder AfD oder CDU.

AfD: "Diffamierung" und "Rechtsbruch"

Die AfD sieht sich durch die Neuregelung benachteiligt und reagierte mit scharfer Kritik. Der AfD-Fraktionsvorsitzende Hans-Christoph Berndt bezeichnete die geplante Neuregelung als "irre" und als "Demokratiesimulation". Das seien "DDR-Verhältnisse" und "Zustände wie im Ostblock". Die größte Oppositionsfraktion dürfe nicht von der Kontrolle des Inlandsgeheimdienstes ausgeschlossen werden, so Berndt. Der Parlamentarische Geschäftsführer Dennis Hohloch beklagte, dass er selbst vom Verfassungsschutz als Rechtsextremist eingestuft werde, aber keinen Einblick in die Unterlagen des Verfassungsschutzes bekomme, die diese Einstufung begründeten. Er sprach von "Diffamierung" und "Rechtsbruch". Die Fraktion will nun am Mittwoch einen Änderungsvorschlag vorlegen, der eine Besetzung mit neun Mitgliedern vorsieht. Darüber hinaus fordert Hohloch den Vorsitz der Kommission für die AfD. "Selbstverständlich", so Hohloch, solle der PKK-Vorsitz der größten Oppositionsfraktion zustehen. Die AfD will als Kandidaten Daniel Münschke vorschlagen, derzeit auch Vizepräsident des Landtages. Sollte der nicht gewählt werden, kündigte die Fraktion eine erneute Klage vor dem Landesverfassungsgericht an.

Regierungsfraktionen verteidigen Änderung

Der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Ludwig Scheetz, verteidigt die geplante Gesetzesänderung als "normalen Einsetzungsbeschluss". Der entspräche den gesetzlichen Vorgaben. Alle Fraktionen hätten ein Vorschlagsrecht. Auf die Frage, ob er sich auch ein Mitglied der AfD-Fraktion vorstellen könne, antwortete Scheetz am Dienstag, dass er dem Anhörungsverfahren nicht vorgreifen wolle. Ähnlich äußerte sich auch BSW-Fraktionschef Niels-Olaf Lüders. Die Wahl sei offen. Man sehe keine Benachteiligung der AfD. "Es ist eine blanke Mutmaßung zu sagen, die AfD werde von vorneherein ausgeschlossen", so Lüders.

CDU schlägt eigenen Kandidaten vor

Die CDU-Fraktion schlägt ihren innenpolitischen Sprecher Rainer Genilke für die PKK vor und kritisiert die AfD. CDU-Fraktionschef Jan Redmann sagte, die AfD argumentiere "zu formal". "Es müsste eine Person sein, bei der man sich sicher sein könnte, dass auch Informationen, die die AfD selbst betreffen, nicht an die AfD durchgestochen werden", so Redmann. Er sieht sonst die Gefahr, dass die Arbeit des Verfassungsschutzes am Ende leiden würde. Aus Redmanns Sicht sei es schwierig, in den Reihen der AfD-Fraktion geeignete Personen zu finden. Genieße aber jemand aus den Reihen der AfD das Vertrauen der CDU-Fraktion, "könne man darüber reden", so Redmann. Auch eine Besetzung durch eine Person, die von der AfD vorgeschlagen werde und nicht dem Parlament angehöre, sei für die CDU vorstellbar.

Gesetz: Opposition muss angemessen vertreten sein

Laut Verfassungsschutzgesetz [brandenburg.de] hat der Landtag bei der Festlegung der PKK-Größe freie Hand, sollte aber nicht mehr als neun Mitglieder bestimmen. Die parlamentarische Opposition müsse "angemessen vertreten sein", heißt es darin. Doch was genau angemessen heißt, ist seit Jahren umstritten. Die AfD besteht darauf, einen Sitz in der PKK zu bekommen, war aber stets am Widerstand der anderen Fraktionen gescheitert - auch schon in den letzten Legislaturperioden. Die AfD ist selbst unter Beobachtung des Verfassungsschutzes. Sollte die AfD einen Blick in die Arbeit der PKK bekommen, so die Befürchtung der anderen Fraktionen, werde der Bock zum Gärtner gemacht. Der Versuch der AfD, einen Sitz einzuklagen, war aber 2023 vor dem Landesverfassungsgericht gescheitert. Das hatte damals geurteilt, dass die AfD keinen Anspruch auf einen Platz habe. Gewichtiger sei eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Die anderen Fraktionen könnten nicht gezwungen werden.

PKK arbeitet mit sensiblen Daten

Die Informationen, die der PKK vorliegen, gehören zu den sensibelsten einer Landesregierung. Daher unterliegt sie besonderen Vorschriften. Der Raum im Keller des Parlaments, in dem sie sich trifft, ist abhörsicher. Journalisten haben keinen Zutritt. Die Sitzungen sind nicht-öffentlich. Die Regierung ist per Gesetz verpflichtet, das Gremium umfassend über die allgemeine Tätigkeit des Verfassungsschutzes zu unterrichten. Die Mitglieder der PKK können vertrauliche Auskünfte einholen etwa über Maßnahmen des Verfassungsschutzes oder über die Zusammenarbeit mit den Behörden des Bundes oder mit anderen Ländern. Ebenso können sie Akteneinsicht beantragen und Bedienstete des Verfassungsschutzes zum Rapport bitten. Der Verfassungsschutz – so die Idee – soll dadurch so gläsern wie möglich werden – bei gleichzeitiger Wahrung der Vertraulichkeit. Genau die, so die Befürchtung, wäre mit einer AfD in der PKK nicht mehr gegeben.

PKK-Beteiligung der AfD auch in anderen Ländern umstritten

Ähnliche Debatten wie in Brandenburg gibt es auch in anderen Bundesländern. Auch in Thüringen fordert die AfD einen Sitz in der PKK, bislang vergeblich. In Sachsen hingegen sitzt die AfD bereits im parlamentarischen Kontrollgremium. Allerdings war dort ebenfalls umstritten, ob deren Vertreter einen der fünf Sitze bekommen sollte, denn auch in Sachsen wird die AfD vom Verfassungsschutz beobachtet. Im Januar dieses Jahres bekam die AfD den Sitz nur durch die Zustimmung der CDU, die dafür heftig von SPD, Grünen und Linken kritisiert wurde. Die Brandmauer der CDU scheine nicht mehr als ein Rolltor zu sein, das bei Bedarf hoch- und runtergelassen werde, hieß es damals aus den Reihen der SPD. Die Abstimmung im Brandenburger Landtag ist für Mai vorgesehen. Sie findet geheim statt. Das macht Überraschungen möglich.