Oberstaatsanwalt Frank Winter sagte dem rbb, das Verfahren gegen vier von zehn weiteren Beteiligten sei wegen geringer Schuld ebenfalls eingestellt worden.

Gegen Schubert läuft derweil ein zweites Abwahlbegehren. Die benötigte Zwei-Drittel-Mehrheit für einen Erfolg des Verfahrens ist nach Angaben der Initiatoren bereits erreicht.

Der Abwahlantrag wird in der Stadtverordnetenversammlung am 2. April demnach voraussichtlich eine Mehrheit erhalten. Schubert selbst hat immer wieder betont, er werde in diesem Fall die Bürger über seine Zukunft abstimmen lassen. Der dazu notwendige Bürgerentscheid könnte am 25. Mai stattfinden.