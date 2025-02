Seit Ende November 2024 liegen 500 Bezahlkarten im Keller des Landratsamtes Spree-Neiße in Forst, verstaut in einem Karton. Theoretisch könnten sie sofort eingesetzt werden. Doch es gibt Hürden. Von Aspasia Opitz

An der Bezahlkarte gibt es aber auch viel Kritik. Der Verband Pro Asyl kritisiert etwa die geringe Menge an Bargeld, die mit der Karte abgehoben werden kann, dass nicht überall mit der Karte gezahlt werden kann und den erheblichen Mehraufwand für die Verwaltungen.

Die Karte soll aber auch den folgenden Effekt haben: Geflüchtete, denen die Karte zur Verfügung gestellt wird, können nur noch einen festgelegten Betrag an Bargeld damit abheben. Damit soll verhindert werden, dass Geflüchtete Bargeld etwa an Schlepper oder ins Ausland weiterleiten.

Die Einführung der Bezahlkarte für Geflüchtete war eigentlich schon im November 2023 beschlossen worden - ursprünglich als Teil einer umfassenden Reform im Bereich der sozialen Leistungen. Die Ministerpräsidenten der Länder hatten sich mit der Bundesregierung darauf geeinigt, eine digitale und bargeldlose Zahlungsmöglichkeit für Sozialleistungen in allen deutschen Landkreisen zu etablieren. Ziel der Bezahlkarte ist es, den Sozialempfängern eine einfache, sichere und zeitgemäße Methode zum Bezahlen von Leistungen zu ermöglichen.

Da waren zunächst Probleme bei der Suche nach einem Dienstleister: Nach einem europaweiten Ausschreibungsverfahren, an dem sich 14 von 16 Bundesländer beteiligten, erhielt die Firma Secupay AG den Zuschlag. Ein Klageverfahren des unterlegenen Bieters verzögerte die Zuschlagserteilung jedoch weiterhin. Nach einem Eilverfahren vor dem Oberlandesgericht Karlsruhe wurde dem Dresdner Unternehmen Secupay schließlich der Zuschlag erteilt.

Nach umfassenden Änderungen im Asylbewerberleistungsgesetz und der Zustimmung aus Bundesrat und Bundestag, sollte die Karte eigentlich schnellstmöglich auf den Weg gebracht werden. Trotzdem ist sie bislang noch nicht flächendeckend in den Landkreisen eingeführt worden.

Zwei Hauptprobleme verhindern aber die Umsetzung der Bezahlkarte weiterhin, erklärt Torsten Winter, Leiter des Sozialamtes Spree-Neiße. Er verantwortet die Einführung der Bezahlkarte im Landkreis.

Zum einen gebe es technische Schwierigkeiten. Eine zentrale Funktion, die es ermöglichen soll mit der Bezahlkarte auch Überweisungen zu tätigen, ist noch nicht funktionsfähig. Das ist aber eine Voraussetzung, damit die entsprechenden Sozialleistungen überhaupt auf die Karte übertragen werden können, sagt Winter.

Vorgesehen ist, dass einzelne Kontoverbindungen, also Ibans, für Überweisungen mit der Bezahlkarte freigeschaltet werden. Damit sollen regelmäßige Zahlungen, beispielsweise an Sportvereine oder an Mobilfunkanbieter ermöglicht werden, während wiederum Glücksspielanbieter oder Überweisungen ins Ausland ausgeschlossen sind.



Kartenhersteller Secupay ist dafür verantwortlich, diese Funktion freizuschalten, aber es gibt noch keine Lösung, die flächendeckend funktioniert. Ohne sie, funktioniert die Bezahlkarte lediglich zum Abheben von 50 Euro Bargeld pro Monat - für Kinder 25 Euro pro Monat. An den Rest kommen die Geflüchteten nicht heran und können auch Rechnungen nicht begleichen.