Denn Bürgermeister Markus Mücke (parteilos) darf aktuell für solche Dinge keinen Cent ausgeben. Grund ist eine neue Regelung in der Kommunalverfassung, die strenger als zuvor ist. Konkret geht es um den sechsten Absatz des 69. Paragrafen. Er gilt seit 1. Januar und schreibt vor, dass Gemeinden und Städte, die die nötigen Jahresabschlüsse nicht eingereicht haben, keinen neuen Haushalt beschließen dürfen. Und ohne einen Haushalt für das laufende Jahr darf kein Geld für freiwillige Leistungen ausgegeben werden.

Laut Städte- und Gemeindebund befinden sich aktuell mindestens 86 Brandenburger Kommunen in solch einer Lage - sie alle kommen mit ihren Jahresabschlüssen nicht hinterher. "Wir hatten bis 2019 die Möglichkeit, die Jahresabschlüsse in einem vereinfachten Verfahren zu machen", erläuterte die Vizepräsidentin des Bundes Kerstin Hoppe (CDU). Das sei dann gecancelt worden. Für die ausführlichen Abrechnungen fehle nun das Personal - nicht nur in den Städten und Gemeinden, sondern auch in den Rechnungsprüfungsämtern. "Dadurch entstehen die Rückstände", so Hoppe weiter.

"Wir hatten das Problem, dass wir einen Personalwechsel in der Kämmerei hatten", berichtete Schulzendorfs Bürgermeister im Gespräch mit dem rbb. Auch deshalb sei es zu Verzögerungen gekommen. Nun müsse nachgearbeitet werden. Einige Mitarbeiter der Verwaltung beschäftigen sich laut Mücke das ganze Jahr mit den Jahresabschlüssen, zeitliche Probleme sind dennoch entstanden: "Es ist eine Menge Arbeit, die eine Menge Zeit in Anspruch nimmt - dummerweise haben wir aber auch noch andere Sachen hier in der Verwaltung zu tun", so der Schulzendorfer.