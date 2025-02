Stichwahl in Zehdenick erforderlich

So 23.02.25 | 23:29 Uhr

Bei der Bürgermeister-Wahl in Zehdenick (Oberhavel) ist eine eine Stichwahl notwendig. Alle vier Kandidaten verfehlten am Sonntag die absolute Mehrheit.



Damit kommt es in voraussichtlich drei Wochen zur Stichwahl zwischen dem AfD-Kandidaten René Stadtkewitz und dem Einzelbewerber Alexander Kretzschmar. Nach Auszählung fast aller Wahlbezirke lag Stadtkewitz mit 38,5 Prozent der Stimmen knapp vor Kretzschmar.



Der CDU-Bewerber Dennis Sucker erreichte lediglich 18,9 Prozent, der Einzelbewerber Stefan Senß kam auf einen Stimmenanteil von 5,7 Prozent.