Menschen in Kleinmachnow entscheiden am Sonntag über neuen Bürgermeister

Die Entscheidung, wer neuer Bürgermeister in Kleinmachnow (Potsdam-Mittelmark) wird, fällt am Sonntag in einer Stichwahl. Dabei stehen Bodo Krause (CDU) und Markus Schmidt (SPD) zur Wahl.

Alexandra Pichl (Grüne) ist im ersten Wahldurchgang am 26. Januar ausgeschieden. Keiner der Kandidaten konnte im Rahmen dessen die absolute Mehrheit erzielen, die nötig ist, um zu gewinnen. Krause erhielt im ersten Wahldurchgang 46,1 Prozent der Stimmen, Markus Schmidt 33,2 Prozent.

Die Wahlbeteiligung lag bei 66,8 Prozent.