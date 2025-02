„BUND kritisiert geplante Aufhebung von Tempo-30-Zonen in Berlin“

Klaus Sonntag, 09.02.2025 | 12:04 Uhr

Von flüssigen Verkehr keine Rede. Ich sehe nur mehr Staus, da dadurch die Kapazität der überlasteten Straßen eh nur noch weiter eingeschränkt wird. Wer wirklich was für die Umwelt tun will muss die Ursachen Bekämpfen und das ist nun mal in Berlin das schlechte S+U Bahn Angebot in den Randbezirken. PKW 35 Minuten Tür -> Tür gegen 2 Stunden ÖPNV. Das sich denn nichts ändern ist ja kein Wunder.