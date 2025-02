Nicole Freitag, 14.02.2025 | 14:22 Uhr

Was kümmert man sich in Deutschland überhaupt noch darum? Der Ami wird das alles klären wozu die EU nicht in der Lage war. Ergebnis: Ukraine kommt nicht in die Nato. Das hätte die EU billiger und die Ukraine ohne Tote haben können. Die Realität setzt sich früher oder später durch. Die "Belohnung" für die EU ist das Tragen der Kosten des Wiederaufbaus nach eigenen vollmundigen Versprechungen. In den eigenen Ländern läuft ja alles top.