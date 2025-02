Ein breites Bündnis will am Sonntag gegen die gemeinsame Abstimmung von CDU und AfD im Berliner Regierungsviertel auf die Straße gehen. Erwartet werden mehrere tausend Menschen - darunter auch der ehemalige CDU-Politiker Michel Friedman.

Auch die Sängerinnen Nina Chuba und Mine sowie unter anderem Luisa Neubauer von Fridays for Future, der ehemalige Landesbischof und Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, und Campact-Vorstand Christoph Bautz treten demnach auf.

Zu der Demonstration unter dem Motto "Aufstand der Anständigen - Wir sind die Brandmauer" ruft die Kampagnen-Organisation Campact gemeinsam mit dem DGB Berlin-Brandenburg und "Fridays for Future" auf. Sie soll am Sonntag um 15:00 Uhr auf der Reichstagswiese beginnen. Der Demonstrationszug soll nach einer kurzen Auftaktkundgebung über die Straße des 17. Juni zum Konrad-Adenauer-Haus, der CDU-Parteizentrale, laufen. Dort soll die Abschlusskundgebung um 17:15 Uhr beginnen. Nach Angaben der Polizei werden bis zu 20.000 Teilnehmer erwartet.

Bereits am Samstag haben in Fürstenwalde (Oder-Spree) etwa 200 Menschen gegen den Kurs der Union in der Migrationspolitik demonstriert.

In Reden wurde kritisiert, dass CDU-Chef Friedrich Merz am Mittwoch im Bundestag die Stimmen der AfD in Kauf genommen hat, um einen Antrag für deutliche Verschärfungen in der Asylpolitik durchzubringen. Eine 95-Jährige sagte, die Wortwahl in der Migrationsdebatte erinnere sie an die Nazizeit.

Der Dompfarrer plädierte für leisere Töne und bat um eine zweite Chance für die CDU. Zu der Kundgebung unter dem Motto "Es ist fünf vor zwölf" hatte eine Gruppe von Bürgerinnen und Bürgern aufgerufen,