Denn der 24. Februar vor drei Jahren bedeutete zwar für die meisten Menschen einen großen Schock – wieder ein Krieg in Europa. Doch Petrychenko wurde schon Jahre zuvor gewarnt: 2014 musste sie aus Horliwka, einer Großstadt nördlich von Donezk, fliehen, als diese von prorussischen Kämpfern eingenommen wurde. Dann wohnte sie acht Jahre lang in Bachmut.

"Ich weiß leider nicht, ob der Krieg in zwei Wochen beendet wird", sagt Hanna Petrychenko. "Wir leben einfach im Jetzt. Jeden Tag tue ich das, was ich tun kann." Die 46-jährige Unternehmerin aus der ukrainischen Region Donbass lebt seit fast drei Jahren in Berlin. Für sie – wie für viele Ukrainer aus den von Russland besetzten Gebieten – hat der Angriffskrieg ihr Leben komplett verändert: ein neues Land, eine neue Sprache, ein neuer Job. Was geblieben ist: die Angst.

Petrychenko wohnt mit ihrer 15-jährigen Tochter und ihrem 18-jährigen Sohn in einer Mietwohnung in Prenzlauer Berg. "Unser Haus in Bachmut wurde zerstört. Das macht mich sehr traurig. Manchmal schauen wir uns Bilder aus dieser Zeit an – das ist für meine Kinder sehr berührend." Ihr Mann sei noch in der Ukraine. Ihre Mutter ebenso. Sie lebt in einem der besetzten Gebiete, weshalb sie keinen regelmäßigen Kontakt miteinander haben könnten.

In der deutschen Hauptstadt will die Ukrainerin erst einmal ihr Leben verbessern, auch deswegen hat sie Deutsch gelernt. Das "multikulturelle Berlin" sei für sie sehr interessant. Hier habe sie sich auch selbstständig gemacht. "Viele meiner alten Kunden aus der Ukraine fragen mich, ob ich mein Geschäft wieder aufmachen will." Ob sie den unternehmerischen Neustart aus Berlin wagen will, wisse sie noch nicht. Aber sie wolle sich auf jeden Fall weiterentwickeln.