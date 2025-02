Baum gehörte neben seinem im März 2020 gestorbenen Freund Burkhard Hirsch zur zuletzt kleinen Gruppe sozialliberaler FDP-Mitglieder, die sich zusammen mit Hildegard Hamm-Brücher und dann auch mit Sabine Leutheusser-Schnarrenberger im Freiburger Kreis zusammenschlossen. Das bedeutete quasi linksliberale Opposition in der eigenen Partei.

Die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann nannte Baum einen großen Streiter für die Bürgerrechte. Baum sei ein "unbequemer Impulsgeber" und ein "hartnäckiger Diskutant" gewesen, "der seine Partei und seine Parteifreunde bis zum Äußersten reizen konnte", schrieb sie auf X. "Niemand von uns blieb verschont. Trotzdem bildete er einen wichtigen Pol."

Baum wurde 1932 in Dresden geboren. nach der Bombardierung der Stadt im Februar 1945 floh er mit seiner Mutter und zwei Geschwistern nach Bayern. Später zog er nach Köln. Als Anwalt vertrat Baum mehrfach Opfer schwerer Unglücke oder deren Hinterbliebene. So war er an den Prozessen zu Flugzeug-Abstürzen von Ramstein, dem Concorde-Unglück oder der Lockerbie-Explosion beteiligt sowie der Loveparade von Duisburg. Er vertrat ebenso sowjetische Zwangsarbeiter in Prozessen gegen die Bundesregierung.

Gerhart Baum lebte in Köln und Berlin. Er hinterlässt eine Frau und drei Kinder aus erster Ehe.