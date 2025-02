Das geplante "Ausreisezentrum" für ausreisepflichtige, abgelehnte Asylbewerber auf der Oderinsel in Küstrin-Kietz (Märkisch-Oderland) soll nicht entsehen. Das teilte das brandenburgische Innnenministerium am Donnerstag mit.

Innenministerin Lange (SPD) hatte am Donnerstag die Oderinsel besucht und sich unter anderem mit dem Landrat von Märkisch-Oderland Gernort Schmidt (SPD) beraten. "Im Ergebnis sehe ich meine bisherige Skepsis bestätigt. Eine solche Einrichtung passt hier nicht hin. Mich überzeugen weder die bisherigen Planungen, noch der vorgesehene Standort", so die Innenministerin. Die Oderinsel sei wegen der Lage und der infrastrukturellen Voraussetzungen für das Projekt ungeeignet. Lange versprach, einen anderen Standort zu finden. "Grundsätzlich halten wir daran fest, Ausreisezentren im Land Brandenburg aufzubauen", sagte die Ministerin einem rbb-Reporter bei ihrem Besuch vor Ort.

Ermittler haben nach eigenen Angaben einen Kugelbomben-Anschlag auf eine Asylbewerberunterkunft in Brandenburg verhindert. Ein 21-Jähriger soll sich mit Sprengstoff ausgestattet haben, um ein Wohnheim in Senftenberg anzugreifen.

Das Innenministerium kündigte außerdem am Donnerstag an, ein sogenanntes "Dublin-Zentrum" für Asylsuchende in Eisenhüttenstadt (Oder-Spree) einzurichten, die über andere EU-Staaten eingereist sind. Asylsuchende sollen schnellstmöglich in die jeweils zuständigen EU-Staaten überstellt werden, in denen diese Personen in die EU eingereist seien, hieß es. Eisenhüttenstadt ist bereits Standort einer Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber.