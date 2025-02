Kitas am Montag zu: Warnstreik im Öffentlichen Dienst nun auch in Brandenburg

Verdi will den Warnstreik im Öffentlichen Dienst nach Brandenburg ausweiten. Nachdem Ende dieser Woche in Berlin gestreikt werden soll, sind die Brandenburger Beschäftigten im Öffentlichen Dienst zu einem Warnstreik am Montag aufgerufen.