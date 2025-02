Bewerbung für Lausitzer "Net Zero Valley" soll im März an EU übergeben werden

Die Lausitz könnte ihrem Vorhaben, Europas erstes "Net Zero Valley" zu werden, näher kommen. Wie bei einem Treffen der Lausitzrunde, dem Zusammenschluss der Lausitzer Bürgermeister, am Mittwoch bekannt wurde, sollen die entsprechenden Bewerbungsunterlagen am 18. März in Brüssel übergeben werden.

Grundlage für die Bewerbung ist der "Net Zero Industrial Act", ein Gesetz mit dem in bestimmten Regionen, den "Net Zero Valleys", die Bedingungen für grüne Technologien und den sogenannten Cleantech-Markt verbessert werden sollen. Die Lausitz will nach dem Braunkohleausstieg zur ersten dieser Sonderwirtschaftszonen in Europa werden. Die Lausitzrunde hatte den Bewerbungsprozess bereits im letzten Jahr angestoßen. Die entsprechenden Unterlagen waren bereits an die Länder Brandenburg und Sachsen und an das Bundeswirtschaftsministerium übergeben worden, nun sollen sie an die EU übergeben werden.