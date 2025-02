Das Rechenzentrum ist Kreativhaus, Atelier und Zuhause für sozial engagierte Menschen mitten in Potsdams Innenstadt. Es steht zu einem Teil auf dem Grundstück der Stiftung Garnisonkirche. Seit zehn Jahren wird es geduldet, doch das könnte enden. Von Felix Moniac

Kultur- und Kreativhaus in Gefahr

"Es ist, als würde man seit 1990 die Frisur nicht ändern", sagt Heike Bojunga, Fachbereichsleiterin Kommunikation und Partizipation der Stadt Potsdam. Sie hat die Entwicklung des neuen Stadtlogos begleitet. Denn diese Frisur, die will die Stadt ändern. Genauer: Sie will ein neues Logo. Und das schon seit vielen Jahren.

Dabei ist das leichter gesagt als getan. Denn es geht nicht nur um das Logo. Das Logo ist Teil eines umfassenden Konzepts. Weil das alte Logo aus den 1990er Jahren kommt, wurde es auch für die Anforderungen der damaligen Zeit gemacht. Das bedeutet zum Beispiel, dass auch die Schriftarten des alten Designs auf Print ausgelegt sind, für online taugen sie laut Heike Bojunga jedoch nicht. Außerdem gibt es in dem Designhandbuch von 1997 keine einheitlichen Regeln für die Onlineauftritte der Stadt.

Mehrere Anträge wurden in den Haupausschuss eingebracht. AfD und BfW wollten die Beibehaltung des alten Logos erwirken. BVB / Freie Wähler wollten die sofortige Einstellung der Erarbeitung des neuen Logos. Am Ende konnten sich die Stadtverordneten nach einer langen und hitzigen Diskussion nur darauf einigen, dass beide Logos ‒ das alte blaue, das Schloss Sanssouci zeigt, und das neue rote mit dem Adler und einem 'P' für Potsdam ‒ weiterentwickelt werden sollen.

Muss der umstrittene Potsdamer Oberbürgermeister Mike Schubert vorzeitig gehen? Die Mehrheit der Stadtverordneten leitete ein Abwahlverfahren gegen den SPD-Politiker ein. Der will die Potsdamerinnen und Potsdamer entscheiden lassen.

Zukunft des Potsdamer Oberbürgermeisters wird wohl am 25. Mai entschieden

Im Laufe des Prozesses wurden Interviews mit wichtigen Vertretern aus Tourismus, Wirtschaft und Kultur, sowie dem Oberbürgermeister, einem Vertreter des Personalrats der Landeshauptstadt Potsdam sowie dem Migrantenbeirat geführt. Es gab Workshops mit Jugendlichen und eine Online-Befragung, in der die Farbe der Stadt Potsdam erfragt wurde.

Doch das neue Logo sei nicht nur notwendig geworden, weil man online besser agieren will. Es sollte auch ein breiteres Bild von Brandenburgs Landeshauptstadt zeigen. Denn während das alte "Weinberg"-Logo mit dem Schloss Sanssouci lediglich die touristische Seite Potsdams betone, repräsentiere der rote Adler nun eine aufgeschlossene und moderne Stadt, sagt Bojunga. Bisher sei für jedwede Verwaltungskommunikation das alte Logo verwendet worden, also beispielsweise auch für Grundsteuerbescheide, Informationen zu sozialen Leistungen oder Bußgeldbescheide.

Die Stadt plant nun, gemeinsam mit der Agentur das neu erarbeitete Logo nochmal weiterzuentwickeln. Außerdem soll ein vor Kurzem gegründetes Gremium mit Experten eingebunden werden. Im Frühjahr wolle man dann das neue Logo den Stadtverordneten vorstellen.

Viel Zeit für die Überlegungen hat die Stadt nicht. Denn im kommenden Jahr wolle man auch an die Webseiten der Landeshauptstadt gehen, sagt Bojunga. Aktuell habe die Stadt mehr als 50 verschiedene Webseiten mit zwölf verschiedenen Content Management Systemen, nun sollen sie vereinheitlicht werden. Dennoch bleiben sie in der Stadt optimistisch: "Das wir so eine heftige Diskussion haben, ist ein gutes Zeichen. Es ist nicht egal."