Roland Berlin Samstag, 15.02.2025 | 12:22 Uhr

In Wirklichkeit geht es in erster Linie ganz bestimmt nicht um eine Verbotszone. Die Verantwortlichen, die seit Jahren nichts weiter wie ihr Beileid zu bekunden wenn abgestochen wird sehen sich gezwungen zu handeln, und sei es noch so dumm. Denen ist auch bewusst das sie durch so einen Schwachsinn nicht ein Menschenleben retten können. Ganz Deutschland ist zu einem Brennpunkt für Attentate geworden, das steht jetzt im Verhältnis; Messerverbotszone! In 10 Tagen sind diese Typen raus die das zu verantworten haben. Drücke denen die Daumen dass sie gesund weiter kommen.