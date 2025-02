Mieter in bestimmten Kiezen sollen weiterhin vor der Umwandlung ihrer Wohnungen in Eigentumswohnungen geschützt werden. Dazu hat der schwarz-rote Senat die entsprechende Verordnung für weitere fünf Jahre verlängert, erklärte Stadtentwicklungssenator Christian Gaebler (SPD) am Dienstag.

In der Umwandlungsverordnung aus dem Jahr 2015 ist geregelt, dass in so genannten sozialen Erhaltungsgebieten eine Genehmigung erforderlich ist, wenn aus Mietwohnungen Eigentumswohnungen werden sollen. Diese Schutzklausel wäre am 12. März ausgelaufen.