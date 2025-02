Frankfurts Oberbürgermeister spricht in München über Sicherheitsrisiken

Do 13.02.25 | 12:40 Uhr

Der Oberbürgermeister von Frankfurt (Oder), René Wilke, wird am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz an einem Austausch zur Sicherheitspolitik und Folgen für die Kommunen mitwirken. "Ich soll dort an einer Diskussionsrunde– mit Vertretern aus den USA und anderen Ländern teilnehmen und die kommunale Perspektive mit einbringen", sagte Wilke dem rbb. Er wolle deutlich machen, wie sich das Weltgeschehen – vom Krieg Russlands gegen die Ukraine bis zur Lage im Nahen Osten – auch auf kommunaler Ebene durchschlägt.