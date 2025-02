Heidi Berlin Dienstag, 11.02.2025 | 15:21 Uhr

Das Verkehrssicherheitsprogramm des Berliner Senats ist ein Schritt in die richtige Richtung, um die Zahl der Unfälle zu reduzieren. Ein oft übersehener Aspekt ist jedoch die Schulung der Radfahrer. Bessere Schulungsprogramme könnten das Bewusstsein für Verkehrsregeln und -sicherheit erheblich erhöhen, was langfristig zu weniger Unfällen führt. Besonders für gewerbliche Radfahrer, die oft und intensiv am Verkehr teilnehmen, sollte eine Kennzeichen- und Helmpflicht eingeführt werden. Dies würde nicht nur die Identifizierbarkeit erhöhen, sondern auch zur Verantwortung im Straßenverkehr beitragen. In Kombination mit den bereits geplanten Maßnahmen könnte eine verstärkte Radfahrerschulung und die Einführung einer Kennzeichenpflicht einen bedeutenden Beitrag zur Verkehrssicherheit in Berlin leisten.