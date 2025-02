toberg Dienstag, 04.02.2025 | 09:16 Uhr

>"So, wie zu DDR-Zeiten? VEB Staatliche Versicherungen.."

Im Prinzip schon. Es gibt an die 90 GKVs und alle haben dieselben gesetzlichen Leistungen. UND! Einen eigenen Verwaltungskopf inkl. Vorstände. Das kostet alles richtig Kohle. Es würden 3 GKVs aufgeteilt in vielleicht Haupt-Branchen völlig reichen. Aber da traut sich die Politik auch nicht ran. Weil... Das Einsparpotenzial würde sich erst in 10 Jahren auswirken, weil die Vorstände auch entschädigt werden müssen für einen bestimmen Übergangszeitraum. Aus betrieblichen Gründen von jetzt auf gleich ins Alg1 geht bei hoch dotierten Posten natürlich nicht. Das geht nur mit den Angestellen in den Verwaltungen. Wobei... die Angestellten, die die eigentliche Arbeit machen, braucht man dann immer noch, weil die Mitglieder der GKVs ja nicht weniger werden. Aber effektiveres wirtschaften wären nur 3 GKV allemal als wie jetzt ca 90 Einzelkassen.