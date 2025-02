Daniel MOL Montag, 17.02.2025 | 11:10 Uhr

Das sehe ich anders. Einige Jahre in einer Berliner AWO Kita hat uns gereicht. Das Bild der Erzieher ist leider sehr schlecht. Unmotiviert, alles ist zu kompliziert, es wird nichts gemacht mit den Kindern, die Erzieher sind nur mit sich selbst beschäftig, Ausflüge ha ha ha, es soll ja Regnen..... Also ich habe leider absolut kein gutes Bild der Erzieher in Berlin bekommen. Wir sind dann Gott sei Dank nach Brandenburg gezogen und das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Was unser Kind dort in einem Jahr erlebt hat, hat es in den letzten 4 Jahren der Berliner Kita nicht annähernd erlebt. Und ja, auch in Brandenburg sind Erzieher krank, nur merkt man es da komischerweise nicht. Woran liegt das nur? Kita Fahrten über mehrere Tage, Übernachtungen in der Kita, Elternabende am Lagerfeuer. Undenkbar in Berlin. Von irgendwelchen Streiks ganz zu schweigen. Wir sind unserer Gemeinde sehr dankbar, dass unser Kind so ein tolles letztes Kitajahr erleben durfte.