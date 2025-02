Die Wildkatzen sind zurück in Brandenburg, und sie sollen mit Unterstützung aus dem Umweltministerium wieder heimisch werden. Gegen den längst zurückgekehrten Wolf dagegen will die neue Landesregierung rigide vorgehen. Das gefällt nicht allen. Von Amelie Ernst

Wer Wildkatzen anlocken will, nimmt Baldrian, präpariert damit einen Stock und schlägt ihn in den Boden. Die Katzen werden angelockt, reiben sich daran, Haare bleiben kleben, und schon weiß der Mensch: Hier war eine Wildkatze.

Angewendet wird die Technik in Brandenburg zum Beispiel im Naturschutzgebiet Heidehof-Golmberg im Kreis Teltow-Fläming, ein neuer Lockstock wurde in dieser Woche von Brandenburgs neuem Umwelt-Staatssekretär Beyer (parteilos) in den Boden gehämmert.