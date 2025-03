An einer Flüchtlingsunterkunft in Stahnsdorf hat es in der Nacht zu Samstag einen Gewaltvorfall gegeben. Der Bürgermeister spricht von einer überfallartigen Attacke. Laut Innenministerin Lange wurden mehrere Menschen vorläufig festgenommen.

Wie der rbb vom Verein Opferperspektive erfuhr, berichteten Heimbewohner. dass rund sieben Personen versucht haben sollen, in das Wohngebäude zu gelangen. Ein Wachschützer, der ihnen entgegentrat, soll dann bewusstlos geschlagen worden sein. Nach etwa einer halben Stunde traf, so die Aussagen, dann die Polizei ein und ein Hubschrauber kam zu Einsatz. Offiziell bestätigt sind aber weder diese Zeugenaussagen noch Medienberichte, nach denen der Wachmann in ein Krankenhaus gekommen sein soll.

Was dort in der Nacht zum Samstag genau passiert ist und ob jemand verletzt wurde, ließ die Staatsanwaltschaft bislang unbeantwortet. An einem Gebäude sind nach Schilderungen einer rbb-Reporterin beschädigte Scheiben an einer Tür und ein kaputtes Fenster zu sehen, die mit Planen abgedeckt sind.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt nach einem Gewaltvorfall gegen eine Flüchtlingsunterkunft in Stahnsdorf (Potsdam-Mittelmark). Es laufe ein Ermittlungsverfahren gegen drei Verdächtige wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Potsdam, Christian-Alexander Neuling, am Dienstag. Ob es sich bei dem Fall in der Nacht zum Samstag um einen gezielten Angriff gehandelt habe und wie er abgelaufen sein soll, sei Gegenstand der Ermittlungen.

Nach Angaben der Brandenburger Innenministerin Katrin Lange (SPD) wurden in Zusammenhang mit dem Vorfall in Stahnsdorf mehrere Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Der Deutschen Presse-Agentur sagte Lange auf Anfrage: "Derartige Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte sind vollkommen inakzeptabel und entschieden zu verurteilen. Schutzsuchende müssen in Brandenburg sicher und ohne Gewalt und Bedrohungen leben können."

Der Stahnsdorfer Bürgermeister Bernd Albers (Bürger für Bürger) verurteilte den Vorfall am Montag scharf. Es habe sich um eine "überfallartige Attacke" gehandelt. "Gewalt gegen die Schwächsten der Gesellschaft ist besonders niederträchtig und feige", sagte Albers. Er gehe von einem gezielten Eischüchterungsversuch rechter Gruppierungen aus.

Albers berichtete in diesem Zusammenhang von weiteren Vorfällen in den vergangenen Tagen in Ahrensfelde, Dahlwitz-Hoppegarten, Fredersdorf-Vogelsdorf und Senftenberg, die den Verdacht nahelegen würde, dass es sich um ein überregional koordiniertes Vorgehen handele, so Albers. In Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz) wurde demnach ein Jugendclub angegriffen. In Vogelsdorf (Märkisch-Oderland) etwa sollen am Sonntagmorgen mehrere Personen durch die Ortschaft zogen sein und zur Musik des Songs "L' Amour Toujours" volksverhetzende Parolen gebrüllt haben.

"Solche und andere Einschüchterungsversuche durch rechte Gruppierungen gehören strengstens verfolgt", so Albers. Der Landkreis als Träger der Unterkünfte will nun eine Sicherheitskonferenz für die Einrichtung in Stahnsdorf einberufen und klären, ob man auf solche Vorfälle ausreichend vorbereitet ist, wie ein Sprecher der DPA sagte.

Laut Internetseite des Betreibers Internationaler Bund gibt es auf dem Gelände im Kreis Potsdam-Mittelmark zwei benachbarte Übergangswohnheime mit zusammen um die 300 Plätzen.