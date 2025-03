West Dienstag, 18.03.2025 | 18:29 Uhr

An die Ossis hier(Peter/Klausbaerbel/HeikoAxel...usw), die mehr als 30 Jahre immer noch keine Ahnung von Außenpolitik haben...sie war gar nicht so schlecht, soweit es Außenpolitik angeht.

In Sachen Palästina hat sie gemacht, was sie konnte, in alle Richtungen. Dass sie nicht so sehr Auftreten konnte, lag am Kanzler. Der war ne Lulli.