toberg Freitag, 14.03.2025 | 15:52 Uhr

>" Es gibt also gar keine Jobs, die müssen erstmal geschaffen werden und werden dann mit 0,8 €/h bezahlt? Hmm, …"

Ja richtig. Denn: Solche Tätigkeiten dürfen nicht in den allgemeinen Wirtschaftskreislauf eingreifen, sprich Aufträge und Arbeitsplätze von Unternehmen gefährden. Beispiel: Die Pflege der Grünflächen und Gehwege in der Stadt könnten doch von solchen Menschen erledigt werden? Geht nicht, weil das entweder gewerbliche Unternehmen oder kommunale Eigenbetriebe machen und damit normale vollbezahlte Arbeitnehmer beschäftigen. Auch wenn es mehr Bedarf an solchen Reinigungs- und Verschönerungsarbeiten gibt, als die Arbeitnehmer der Unternehmen erledigen können in einer kurzen Zeit, ist eine Beschäftigung solcher Niedriglohn-Jobber aus Steuergeldern in gewerblichen Branchen verboten. Da muss die Kommune schon kreativ werden, um Tätigkeiten zu finden, die nicht durch Unternehmen sonst ausgeführt werden oder ausgeführt werden könnten.