Zwischen Wexstraße und Seestraße sollen die Leuchten bis zum Sommer nicht wieder in Betrieb genommen werden. Polizei und Autobahn würden prüfen, "ob es zu Unfallhäufungen auf der Strecke kommt", so Bonde. Der Rest des Autobahnringes bleibe beleuchtet.

Bereits im Januar hatte es Diskussionen um das Vorgehen der Autobahn GmbH gegeben . Damals wollte das Unternehmen alle Beleuchtung an der A100 abschalten, um Lichtverschmutzung und CO2-Emissionen zu senken. Ein Teil der Lampen war bereits abgeschaltet zu dem Zeitpunkt. Schon damals hatte die stellvertretende Direktorin der Autobahn GmbH gesagt, die Beleuchtung sei nicht sicherheitsrelevant, eine nicht beleuchtete Autobahn sei genau so sicher wie eine beleuchtete. Die geplante weitere Abschaltung war Ende Januar aufgrund der Kritik aber zunächst gestoppt worden .

Die nun entschiedene Testphase über den Sommer wird von der Berliner Politik parteiübergreifend vielfach kritisiert. Als problematisch schätzten die Abgeordneten ein, dass Unfälle als Gradmesser für den Sinn oder Unsinn der Autobahnbeleuchtung herangezogen werden sollen. Zudem sei der Prüfzeitraum falsch: Im Frühjahr und Sommer sei es deutlich länger hell, weswegen die Bedeutung der Autobahnbeleuchtung besser in den Herbst- und Wintermonaten getestet werden sollte.

Bonde nahm die Autobahn GmbH gegen die Kritik in Schutz. Demnach sei auf innerstädtische Autobahnabschnitte in anderen Städten die Beleuchtung bereits ausgeschaltet, nur in Berlin sei das anders.