Die scheidende Außenministerin Annalena Baerbock will in der Grünen-Bundestagsfraktion keine Führungsrolle übernehmen. Dies teilte sie in einem Schreiben an die Grünen-Fraktion im Bundestag und an den Landesverband Brandenburg mit, der auch rbb|24 vorliegt.

In dem Brief nennt die Bundesaußenministerin vor allem private Gründe für ihre Entscheidung. Seit 2008 habe sie bei den Grünen politische Verantwortung getragen, schreibt die 44-jährige Baerbock. "In all dieser Zeit habe ich immer alles gegeben." Und weiter: "Zugleich hatten diese intensiven Jahre auch einen "privaten Preis. Daher habe ich mich aus persönlichen Gründen entschieden, erst einmal einen Schritt aus dem grellen Scheinwerferlicht zu machen und mich für kein führendes Amt in der Bundestagsfraktion zu bewerben." Sie habe sich nach der Hamburg-Wahl zurückgehalten, auch weil sie "nach Jahren auf Highspeed" ein paar Tage nachdenken wollte, welche Konsequenzen das für ihre Familie haben würde.