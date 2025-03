Helmut Krüger Potsdam Donnerstag, 27.03.2025 | 18:11 Uhr

Auch wenn es HIER eigentlich nicht Gegenstand ist:



Es kann nicht oft genug betont werden, dass die Fluchtursachen keineswegs "vom Himmel fallen", auch nicht ausschließl. bei irgendwelche Autokraten liegen, die "mit uns" nichts zu tun hätten; vielmehr liegen die Hauptfluchtursachen in den asymmetrischen Wirtschaftsbeziehungen zw. den Ländern der sich so bezeichnenden Ersten Welt und der von ihnen so bezeichneten Dritten Welt. Mit den zig-Mrd.-Gewinnen, die entweder in private Taschen gehen o. aber dazu dienen, diesen verhängnisvollen Kreislauf weiter zu befördern, haben Sie das treffend benannt.



Motto: "Kollateralschäden" sind immer dabei.



Je stärker das einseitig ausgelegte Schwungrad, umso mehr werden kommen und, in der Tat, keine noch so hohe Mauer u. kein noch so ausgeprägtes Sicherheitssystem werden Menschen daran hindern - nur symmetrisch angelegte Wirtschaftsbeziehungen sind dazu in der Lage.



Gerd Müller u. Horst Köhler haben ein klein wenig in diese Ri. getan.