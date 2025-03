Die Berliner AfD weicht erneut für einen Parteitag nach Brandenburg aus. Am 6. April trifft sie sich in Jüterbog (Teltow-Fläming), wie ein Parteisprecher am Mittwoch sagte. Zuerst hatte der "Tagesspiegel" [Bezahlinhalt] berichtet.

In der Stadt war die Berliner AfD bereits im Oktober vergangenen Jahres zu Gast. Damals hatte sie auf einem Parteitag ihre Kandidaten für die Bundestagswahl gewählt. Damals hatte die Partei keinen geeigneten Raum in Berlin gefunden. Deshalb war die Partei vor vier Jahren auch mal nach Paaren im Glien (Havelland) ausgewichen.