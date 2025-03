Der Senat muss sparen - doch nun könnte die Berliner Regierung wieder Kredite von bis zu einer Milliarde Euro aufnehmen. Allerdings sollen diese stark zweckgebunden werden, so ein vertrauliches Gutachten, das dem rbb vorliegt.

Die Unterbringung und Versorgung verursache immer noch außergewöhnlich hohe Kosten, so die Auffassung der Juristen. Das Bundesverfassungsgericht habe in seiner Rechtsprechung deutlich gemacht, dass bei mehrjährigen Krisen auch in späteren Jahren eine Notlage erklärt werden könne.



Je nach Berechnungsmethode würden zwischen 1,35 und 1,56 Milliarden Euro im Jahr 2025 für Unterbringung und Versorgung aller Flüchtlinge anfallen, heißt es in dem Gutachten unter Verweis auf Zahlen des Landesamts für Flüchtlingsangelegenheiten. Allerdings weisen die Gutachter auch darauf hin, dass der Bund große Teile der Kosten für Unterbringung und Versorgung ukrainischer Flüchtlinge übernehme. Dieser Anteil müsste demnach abgezogen werden.