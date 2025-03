Befürchtet wird, dass verbotene antisemitische Parolen gerufen oder Symbole gezeigt werden. Am Al-Kuds-Tag zum Ende des muslimischen Fastenmonats Ramadan ruft der Iran jedes Jahr zur Eroberung Jerusalems auf. Al-Kuds ist der arabische Name für Jerusalem. Hintergrund ist die Besetzung Ost-Jerusalems durch Israel während des Sechstagekrieges 1967. Vor allem aus Sorge um Gewaltausbrüche und antisemitische Provokationen und Aufrufe waren in den vergangenen Jahren in Berlin mehrfach Demos und Kundgebungen am Al-Kuds-Tag verboten worden. Wenn die Demos und Proteste dann stattfanden, wurden sie von größeren Polizeiaufgeboten begleitet, um sie zu schützen und um Auseinandersetzungen mit anderen Gruppen zu verhindern.

Geplant ist am Nachmittag eine größere Demonstration, die an der Botschaft Saudi-Arabiens in Tiergarten beginnt. Sie ist unter dem Titel "Jemen, Palästina, Libanon - Frieden im Nahen Osten" mit 700 Teilnehmern angemeldet.



500 Menschen werden am Potsdamer Platz zu einer Demonstration mit dem Titel "Solidarität mit Palästina. Keine Waffenlieferungen an Israel" erwartet. Auch am Oranienplatz in Kreuzberg wird demonstriert.



Zu einer Gegenkundgebung am Vormittag auf dem Kurfürstendamm werden etwa 300 Demonstranten erwartet. Die Strecke führt vom Adenauerplatz in Charlottenburg zum Wittenbergplatz in Schöneberg. Zum Start der pro-israelischen Demo versammelten sich nach Schätzung einer rbb-Reporterin vor Ort etwa 200 Menschen.