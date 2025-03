Berliner Auszubildende erwarten von der Politik mehr Unterstützung bei der Suche nach bezahlbarem Wohnraum. Einen entsprechenden Forderungskatalog übergab eine Gruppe von Azubis gemeinsam mit der Handwerkskammer am Donnerstagmittag im Abgeordnetenhaus an Arbeits- und Sozialsenatorin Cansel Kiziltepe (SPD).

"Wir fordern, dass mehr Azubi-Wohnheime in Berlin gebaut werden. Gerne auch in räumlicher Nähe zu Studierendenwohnheimen", heißt es darin. Und weiter: "Wir fordern aktive Hilfe für Azubis, um schneller und leichter an Wohnungen zu kommen zum Beispiel in Form einer Wohnungsvermittlung." Notwendig sei außerdem ein leichterer Zugang zu Wohnungen in Azubi-Wohnheimen. Bisher gebe es häufig lange Wartezeiten.