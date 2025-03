"Die Bundeswehr schrumpft und wird älter": Das ist das Fazit des am Dienstag von der Wehrbeauftragten des Bundestags Eva Högl (SPD) vorgelegten Wehrberichts für 2024 [bundestag.de] . Trotz mehr Geld und Waffen für die deutschen Streitkräfte befinde sich die Bundeswehr in keinem guten Zustand, bilanzierte Högl. Vor dem Hintergrund der neuen sicherheitspolitischen Herausforderungen mahnte sie zugleich zur Eile bei der Problemlösung. "Die personelle, materielle und infrastrukturelle Ausstattung der Bundeswehr muss schnell besser werden", unterstrich Högl.

In Berlin und Brandenburg war es der Bundeswehr allerdings gelungen, mehr Freiwillige anzuwerben. So rekrutierte die Armee im vergangenen Jahr 692 freiwillige Soldaten in Brandenburg, wie aus Daten des Verteidigungsministeriums hervorgeht. Das ist ein leichter Anstieg im Vergleich zu 2023 (667). Mehr als jeder Zehnte von ihnen war noch unter 18 Jahre alt. Damit stieg auch die Zahl bei den jugendlichen Freiwilligen (85 im Vergleich zu 72 im Jahr 2023). In Berlin meldeten sich im vergangenen Jahr 524 Freiwillige zum Wehrdienst oder als Zeitsoldaten, ein Jahr davor waren es 507.

Allerdings sei die mit der Aussetzung der Wehrpflicht 2011 weggefallene Wehrerfassung und Musterung wichtig, schreibt Högl in ihrem Bericht. Ohne die Erfassung gebe es kein umfassendes Lagebild, welche Geburtsjahrgänge einer Wehrpflicht überhaupt unterstehen würde, wer bereit und fähig zu einem Wehrdienst wäre. Daher sei es "dringend erforderlich, die im Wehrpflichtgesetz verankerte Erfassung - unabhängig vom Spannungs- und Verteidigungsfall - zu reaktivieren", schreibt die SPD-Politikerin in ihrem Jahresbericht.

In diesem Zusammenhang lobte Högl den Vorschlag von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) für ein Wehrdienstmodell . Dieses sieht vor, dass Männer im wehrfähigen Alter angeschrieben werden und über ihre Bereitschaft für einen Dienst in der Bundeswehr Auskunft geben müssen. Frauen müssen dies nicht tun.

Doch auch das von ihr präferierte Wehrdienstmodell löse die Personalprobleme nicht alleine, sagte Högl am Dienstag. "Es braucht viel mehr Maßnahmen". Vor allem sei eine Verringerung der Abbruchquoten bei jungen Soldatinnen und Soldaten "ein Schlüssel". Viele Rekrutinnen und Rekruten ließen sich etwa wegen ihrer Beschäftigungslosigkeit beim Wehrdienst davon abhalten, sich länger bei der Truppe zu verpflichten. "Das größte Problem ist die Langeweile", sagte Högl. "Das schreckt ab und das macht die Bundeswehr unattraktiv." Högl forderte in dem Zusammenhang, dass mehr Anstrengungen in die Ausbildung von jungen Soldatinnen und Soldaten gelegt werden.

Neben Personalmangel beklagt Högel auch eine immer noch in Teilen marode Infrastruktur. Allein in diesem Bereich beziffert sie den Gesamtinvestitionsbedarf Ende 2024 auf rund 67 Milliarden Euro - 17 Milliarden mehr als ein Jahr zuvor. Kasernen und Liegenschaften seien "immer noch teilweise in einem desaströsen Zustand".

Es mangele aber auch an funktionstüchtigem Großgerät und Ersatzteilen, "was zum Teil auch aus der so wichtigen Abgabe von Material an die Ukraine resultiert", schreibt Högl. Deutschland müsse nun selbst rasch aufrüsten, und zwar "in Zukunftstechnologien", wie Högl sagte. Sie nannte etwa Drohnen, Satelliten, Flugabwehrsysteme, Digitalisierung und Künstliche Intelligenz.

Die Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages soll die Interessen der Soldatinnen und Soldaten vertreten und deren Anliegen prüfen. Sie kontrolliert Gesetze und Vorschriften innerhalb der Bundeswehr und berichtet über den Zustand der Truppe.