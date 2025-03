Müssten die Europäer nicht ein eigenes Verteidigungsbündnis auf die Beine stellen?

Die Frage ist, was damit erreicht werden soll. Wenn es jetzt darum geht, dass eine Koalition der Willigen möglicherweise Truppen und auch Fähigkeiten für eine Absicherung eines wie auch immer ausformulierten Friedensschlusses in der Ukraine zur Verfügung gestellt werden kann, dann ist das der einzige sinnvolle Weg. Über die Nato wird es nicht funktionieren und auch über die EU wird es nicht funktionieren, weil in beiden Fällen Einstimmigkeit vorausgesetzt ist, und das werden sie in der Nato nicht bekommen, weil Verteidigungsminister Hegseth vor zwei Wochen in Brüssel sehr klar gemacht hat, dass es keine Nato-Mission sein wird. Und in der EU haben sie Länder wie Ungarn, aber auch die Slowakei, bei denen ich nicht davon ausgehe, dass sie einer GSVP-Mission in der Ukraine zustimmen würden.

Deswegen bleibt in diesem Zusammenhang aus meiner Sicht nur die Möglichkeit, eine Koalition der Willigen zu bilden. Aber um den wirklich großen Wurf für die Zukunft der europäischen Sicherheitsarchitektur oder eines Sicherheitssystems zu bilden, ist es immer noch sinnvoll, weiterhin auf die Nato zu setzen.

Denn es gibt momentan keine gute Alternative zur NATO, und zwar nicht nur, weil die Amerikaner noch daran beteiligt sind, sondern auch, weil die NATO über viele Jahrzehnte eine bestehende Kommandostruktur aufgebaut hat, über die die EU nicht verfügt.

Und das ist ganz wesentlich, um sich tatsächlich auch auf mögliche Konfliktfälle oder Kriegsfälle nicht nur vorbereiten zu können, sondern im Zweifel auch in der Lage zu sein, verteidigungsfähig zu sein. Aber ich gehe nicht davon aus, dass die USA sich vollständig aus der NATO zurückziehen werden.