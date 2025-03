Laut Finanzsenator Evers hat die Reform der Grundsteuer in Berlin zu einer moderaten Steigerung der Abgaben geführt. Vertreter von Grundstückseigentümern kritisieren hingegen, dass es vereinzelt Fälle von enormer Mehrbelastung gegeben habe.

Berlins Finanzsenator Stefan Evers (CDU) hat erstmals konkrete Zahlen zur neu berechneten Grundsteuer vorgelegt. Demnach steigt die Grundsteuer in diesem Jahr in der Hauptstadt im Vergleich zu 2024 um durchschnittlich 1,75 Prozent. Evers erklärte dazu schriftlich, das Ziel der Aufkommensneutralität sei erreicht, Berlin bereichere sich nicht an der neuen Grundsteuer.

Im vergangenen Jahr hatte Berlin mit der Grundsteuer insgesamt 870,5 Millionen Euro eingenommen. In diesem Jahr erwartet Evers Einnahmen von 885,8 Millionen Euro.

Kritik gibt es von der Vertretung der Grundstückseigentümer: Haus und Grund Deutschland. Sprecherin Sibylle Barent kritisiert, dass es in Berlin vereinzelt enorme Grundsteuersprünge gegeben habe, anders als beispielsweise in Niedersachsen und Bayern. Das liege daran, dass in Berlin der Bodenrichtwert von zentraler Bedeutung für die Berechnung sei. Dieser Bodenrichtwert müsse alle sieben Jahre neu berechnet werden, so Barent, was für die Berliner Finanzämter hohe Aufwände bedeute.