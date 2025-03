Morena Berlin Donnerstag, 06.03.2025 | 08:57 Uhr

Richtig.

Sicher meinen Sie die gescheiterten "ideologischen Experimente" die bar aller gegenteiliger bildungswissenschaftlicher Evidenz, die Gemeinschaftsschule bis zum 9. Schuljahr als Schulform denunziert, mangelhaft ausstattet - also verhindert. Weil angeblich sonst der Nachwuchs des Bildungsbürgertums von Minderleistern aus der Unterschicht ausgebremst werden. Was zwar nachweislich kompletter Unsinn ist. Sich aber gut anfühlt in den ideologisch verfestigten und vernagelten Milieus, die Bildung als Eigentum betrachten auf das sie traditionell Anrecht haben.

Da kursieren die irrsten Ansichten über die Struktur einer Schulform, in der eben rein gar nicht alle Leistungsklassen in "einer Klasse" sitzen und sich "gegenseitig runter ziehen"

Es reicht völlig, erst ab der 9. Klasse die Entscheidung treffen zu müssen, ob es ein Studium werden soll, eine Ausbildung mit Fachabitur - oder nach der 9. Klasse die handwerkliche Ausbildung kommt.