Die Gewerkschaft IG Metall hat am Samstagabend vor dem Bundeskanzleramt in Berlin-Tiergarten protestiert. Die unangemeldete Versammlung wurde von der Polizei aufgelöst.



Gegen 20 Uhr haben sich etwa 80 Personen versammelt, wie die Polizei dem rbb am Sonntagmorgen mitteilte. Dabei habe die Menge mit einer Lichtprojektion Forderungen an den designierten Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) an die Hauswand des Kanzleramts gestrahlt.