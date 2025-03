Bitte schnell zusätzliche Flächen ausweisen, denn die Bedarfe sind wesentlich höher als die Angebote! Dienstag, 18.03.2025 | 18:52 Uhr

Die Kleingartenanlagen sollten nicht nur erhalten, sondern ihre Anzahl nicht nur in Berlin, sondern in den nächsten Jahre bundesweit schrittweise über neue Ersatzflächen stetig zunehmen, denn der Eigenanbau dient der Volks- und Bodengesundheit und die Nachfrage an solchen Flächen ist wesentlich höher als das Angebot.



Diese Nutzungen sparen Gelder ein, weil dem Bewegungsmangel begegnet wird. Der Privatanbau macht von Importen unabhängiger und das kann speziell in Kriegszeiten existentiell sein. Außerdem nimmt Artenvielfalt nicht weiter ab.



Ich kann mir zusätzlich sehr gut Flächen vorstellen, in denen klimaneutrale Tinyhouses stehen dürfen, um, zumindest in Modellversuchen, mit geringengen Mieten die Binnennachfrage steigern zu können und den Wohnungsmarkt zu entlasten.