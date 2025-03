Im Streit um Kürzungen bei den Berliner Hochschulen lässt die Technische Universität (TU) eine Klageschrift gegen den Senat vorbereiten. Das sagte TU-Präsidentin Geraldine Rauch sagte dem rbb am Dienstag. Bei einem Treffen am Montag habe Wissenschaftssenatorin Ina Czyborra (SPD) zwar "Zugeständnisse" gemacht, die reichten aber nicht, so Rauch.

Laut Rauch hat Czyborra unter anderem in Aussicht gestellt, die geplanten Einsparungen an allen Berliner Universitäten von etwa 100 Millionen Euro pro Jahr könnten nur 2025 gelten und nicht auch in den Jahren danach. Das TU-Präsidium zweifelt aber an der Verlässlichkeit dieser Aussage und fordert schnell belastbare Zusagen.

Rauch geht davon aus, dass sich in der kommenden Woche weitere Hochschulen einer Klageschrift anschließen. Die könnte dann in wenigen Wochen fertig sein und eingereicht werden. Die Wissenschaftsverwaltung bestätigte nicht, dass der Senat den Unis entgegengekommen ist - das Gespräch mit den Hochschulen sei vertraulich gewesen, hieß es.