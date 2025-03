Die Demonstration begann am Alice-Salomon-Platz und sollte dort auch enden, wie aus Polizeiangaben hervorging. Die Veranstalter hatten demnach 70 Teilnehmer angemeldet. Es kamen aber deutlich mehr. Zeitgleich waren mehrere Gegenproteste auf der Marschroute angemeldet. Beide Lager waren etwa gleich groß, die Polizei habe sie auf dem Platz an der Alice-Salomon-Hochschule getrennt, sagte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur.

Hunderte Rechtsextremisten versammeln sich für einen Aufmarsch in Friedrichshain. Tausende Gegendemonstranten stellen sich ihnen in den Weg. Am Ende wird die Demo vorzeitig abgebrochen. Es gab zahlreiche Festnahmen.

Das Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf wies in einer Pressemitteilung vorab auf den Gegenprotest des Bündnisses für Demokratie und Toleranz hin. Bezirksbürgermeisterin Nadja Zivkovic (CDU) kündigte an, sie werde als Schirmherrin des Bündnisses und als Bürgermeisterin bei der Demonstration "Wir sind laut" vor Ort sein. "Wir werden gemeinsam ein klares Zeichen setzen, dass Fremdenhass und Intoleranz keinen Platz in unserem Bezirk und in unserer Gesellschaft haben", so Zivkovic.

Die Polizei war am Samstag in ganz Berlin mit 1.000 Personen im Einsatz, allerdings auch bei Demonstrationen im Rahmen des Al-Kuds-Tags sowie des Hertha-Spiels im Olympiastadion gegen Karlsruhe. Im Verlauf des Tages konzentrierte sich die Polizei vermehrt auf das Geschehen in Marzahn-Hellersdorf.