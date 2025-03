Mieterinnen und Mieter in Berlin können ab sofort kostenlos kontrollieren lassen, ob ihre Miete überhöht ist. Dazu hat der Senat eine Mietpreisprüfstelle eingerichtet. Die schwarz-rote Koalition will damit nach eigenen Angaben den Mieterschutz erhöhen.

In keiner deutschen Stadt sind die Mieten im vierten Quartal des vergangenen Jahres so deutlich gestiegen wie in Berlin. Auch bei den Preisen bei Neuvermietungen lag die Hauptstadt zuletzt bundesweit auf Platz 1.

Mietpreise in Berlin bundesweit am stärksten gestiegen

Die Beratung bei der Mietpreisprüfstelle ist kostenlos und an fünf Tagen in der Woche entweder vormittags oder nachmittags zu erreichen. In Berlin wurden im vergangenen Jahr rund 280 Verdachtsfälle von Mietwucher an die Bezirke gemeldet. Die meisten davon in Friedrichshain-Kreuzberg, gefolgt von Neukölln und Pankow.

Üblicherweise spricht man von einer Wuchermiete, wenn die Forderung mindestens 20 Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegt. Es drohen bis zu 50.000 Euro Strafe.