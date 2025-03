Eine Serie rechtsextremistischer Straftaten in Berlin-Neukölln beschäftigt seit Jahren die Ermittler. Doch nur wenige Taten wurden bislang aufgeklärt. Generalstaatsanwältin Koppers nennt die Ermittlungsergebnisse "beschämend".

"Es ist in großem Maße beschämend, dass wir nur wenige Taten aufgeklärt und nur einen geringen Teil zur Verurteilung gebracht haben", sagte Koppers im parlamentarischen Untersuchungsausschuss des Abgeordnetenhauses. Sie bedauere das zutiefst, denn es sei "vornehmste Verpflichtung" der Strafverfolgungsbehörden, Opfern von Straftaten zu helfen. "Wenn wir das nicht schaffen, verfehlen wir unseren gesetzgeberischen Auftrag", so Koppers.

Wegen zwei Brandanschlägen auf Autos in Neukölln waren im vergangenen Dezember zwei Rechtsextremisten verurteilt worden, sie haben Revision eingelegt. Insgesamt werden der Neukölln-Serie mindestens 72 Straftaten zugeordnet, davon 23 Brandstiftungen. Opfer waren vor allem Menschen, die sich gegen Rechtsextremismus engagieren oder einen Migrationshintergrund haben.

Die Generalstaatsanwaltschaft hatte die Neukölln-Ermittlungen im Sommer 2020 an sich gezogen, nachdem ein Oberstaatsanwalt in den Verdacht geraten war, aus Sympathie für Rechtsextreme befangen zu sein. Koppers sagte, sie habe keinen Anlass, an der Integrität des Kollegen zu zweifeln. Sie habe die Ermittlungen aber nicht einer Abteilung überlassen wollen, bei der ein "geringer Verdacht aufgekommen war, nicht integer zu arbeiten".