Der Untersuchungsausschuss zu der Anschlagsserie in Berlin-Neukölln hat die Arbeit der Generasstaatanwaltschaft gelobt. Deutliche Kritik übten die Abgeordneten dagegen an der zuvor für die Ermittlungen zuständigen Staatsanwalschaft. Von Sabine Müller

CDU, SPD, Grüne und Linke zeigten sich bei der abschließenden Pressekonferenz einig: Es sei richtig gewesen, dass die Generalstaatsanwältin die Ermittlungen zur Anschlagsserie im Sommer 2020 an sich gezogen und die Staatsanwaltschaft raus gewesen sei. Die Arbeit der Generalstaatsanwaltschaft sei "sehr vorbildlich und professionell" gewesen, lobte der grüne Ausschussvorsitzende Vasili Franco. "Da hat man gesehen, dass die hartnäckige Arbeit Früchte getragen hat". Klarere Strukturen, bessere Aktenauswertung und bessere Kooperation mit der Polizei hätten zu mehr Aufklärungserfolg geführt, so das Fazit der Abgeordneten.

Deutlich schlechter bewerteten die Abgeordneten die Arbeit der Staatsanwaltschaft, die zunächst jahrelang für den Neukölln-Komplex zuständig war. Kritikpunkte sind unter anderem, dass die Verfahren dort nicht gebündelt und Überwachungs-Anträge der Polizei teils mit großer Verzögerung bearbeitet wurden.

André Schulze von den Grünen äußerte Zweifel am Engagement der zuständigen Staatsanwälte. Er erinnerte an den "erschreckenden" Zeugenauftritt von Ralph Knispel, der zu Beginn der Neukölln-Serie Abteilungsleiter war, sich bei seiner Befragung aber an kein einziges Verfahren erinnern konnte. "Wenn jemand mit so einer Einstellung über fünf Jahre den Staatsschutzbereich leitet, dann muss man sich nicht wundern, dass die Abteilung nicht hervorragend aufgestellt ist, um den Rechtsextremismus in Berlin zu bekämpfen", kritisierte Schulze.

Der CDU-Abgeordnete Stephan Standfuß verwies darauf, dass es bei der Staatsanwaltschaft zu viele Fälle und zu wenig Personal gegeben habe. "Und man deshalb an der einen oder anderen Stelle die Ermittlungen nicht so durchführen konnte, wie das dann die Generalstaatsanwaltschaft gemacht hat", sagte Standfuß.

Ähnlich hatte sich zuvor in der Befragung auch Dirk Feuerberg, Ex-Abteilungsleiter der Generalstaatsanwaltschaft, geäußert. Angesichts von bis zu 7.000 Verfahren im Jahr könne es das Personal der Staatsanwaltschaft "nicht stemmen", so zu arbeiten, wie seine Abteilung es dann getan habe. Feuerberg ließ aber auch durchblicken, dass er die Haltung der Staatsanwaltschaft gegenüber der Polizei kritisch beurteilt. Er sprach von einem "gewissen Standesbewusstsein", der Linken-Abgeordnete Valgolio nannte es später "Standesdünkel".