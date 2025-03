Projekt in Pankow

"Wir brauchen circa zwei Jahre," schätzt der Architekt Adrian Freund, der das Wohnheim entworfen hat. "Wir könnten kostengünstig und nachhaltig bauen mit Holzmodulen aus einem Werk aus Eberswalde und so die Bauzeit auch noch einmal verkürzen."

Noch parken Autos auf dem Grundstück in der Lessingstraße in Pankow, auf dem die Genossenschaft "Studentendorf Schlachtensee" ein Wohnheim mit Platz für 190 Auszubildende bauen wollte. Die Warmmiete sollte 380 Euro pro Zimmer betragen.

Bruno Eggert (21), der Elektrotechnik studiert und gleichzeitig eine Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik absolviert, hat zwar einen kürzeren Anfahrtsweg aus Prenzlauer Berg, doch die Miete für seine Einzimmer-Wohnung kostet 700 Euro warm. Das ist mehr als die Hälfte seiner Ausbildungsvergütung. "So ein Wohnheimplatz würde mich finanziell schon sehr entlasten", sagt er.

Ähnlich ergeht es auch den anderen Azubis. André Hoinkis (20) aus Spandau steht jeden Tag um kurz vor vier Uhr morgens auf, um pünktlich um 6:30 Uhr in der Werkstatt zu sein. Er würde sich freuen, wenn es hier direkt ein Wohnheim geben würde. "Das wäre superpraktisch. Ich würde auf jeden Fall mehr über den Tag schaffen, weil ich mehr Freizeit hätte und ich könnte auch meine Hobbys weiter betreiben", sagt er.

Der Standort ist ideal, denn gleich gegenüber befindet sich das ABB-Ausbildungszentrum. Zu Fuß bräuchten die Azubis maximal fünf Minuten dorthin. Hier lernen sie in der Werkstatt die Grundlagen im Bereich der Metall- und Elektrotechnik.

Als angehende Fachkräfte sind Azubis in der Berliner Wirtschaft heiß begehrt. Doch vom Wohnungsmarkt der Hauptstadt sind sie weitgehend ausgeschlossen: Selbst Wohnheimplätze gibt es für Azubis kaum. Nun fordern sie Verbesserungen vom Senat. Von S.Schöbel

Das ABB-Ausbildungszentrum bildet Azubis für 150 Betriebe der Metall -und Elektrobranche in der Region aus. Ausbildungsleiter Gerd Woweries erzählt, dass die Betriebe händeringend nach Nachwuchs suchen. "Wir hören aber leider immer wieder von den Betrieben, dass sie viele Absagen von den Jugendlichen bekommen, weil sie hier keinen preiswerten Wohnraum finden", sagt er.

Deshalb wollte das Unternehmen ABB für das firmeneigene Grundstück mit der Genossenschaft "Studentendorf Schlachtensee" einen Erbbaurechts-Vertrag für 99 Jahre abschließen, um dort das Wohnheim zu bauen. Doch genau da beginnt das Problem. Denn die Genossenschaft hatte einen Antrag auf Wohnraumförderung für das Programm "Junges Wohnen" beim Land Berlin gestellt.

Mit dem Fördergeld wollte sie den Bau finanzieren und im Gegenzug bezahlbare Mieten garantieren. Doch der Antrag wurde abgelehnt. "Wir haben einen Brief von der Senatsverwaltung für Bauen bekommen und da stand in drei Sätze drin, dass Erbbaurechtsgrundstücke nicht als Eigenkapital anerkannt werden", berichtet Andreas Barz, der Vorstandsvorsitzende der Genossenschaft.

Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung verweist in ihrer Antwort an rbb24 Recherche auf das Wohnraumförderungsgesetz: "Im Rahmen der Berliner Wohnraumförderprogramme für den Neubau wird in der Regel ein Eigenkapitalanteil von mindestens 20 Prozent gefordert. Dieser wird praktisch durch Geldmittel und/oder das eigene Grundstück (soweit es nicht durch Fremdfinanzierungen belastet ist) erbracht." Erbbaurechts-Grundstücke zählen den Richtlinien zufolge nicht dazu.