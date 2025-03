Verwundert, oder in dem Fall eher nicht Berlin Donnerstag, 27.03.2025 | 12:28 Uhr

Ist dem Vernehmen nach wie bei den Gewerkschaften auch. Die, die nach außen am heftigsten die Interessen der Arbeitnehmer propagieren, sehen es im eigenen Haus nicht mehr ganz so eng. Was das für die Glaubwürdigkeit bedeutet, muss jeder für sich selbst einschätzen.