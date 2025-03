Das Verwaltungsgericht Berlin sieht Georgien bei Asylverfahren nicht als sicheren Herkunftsstaat. Es bestünden erhebliche Zweifel daran, ob diese Einstufung mit EU-Recht vereinbar ist, heißt es in zwei am Freitag veröffentlichten Eilbeschlüssen des Verwaltungsgerichtes (AZ: VG 31 L 473/24 A und VG 31 L 475/24 A).

Geklagt hatte dem Verwaltungsgericht zufolge ein georgisches Ehepaar gegen die Ablehnung ihrer Asylanträge in Deutschland. Sie hätten unter anderem geltend gemacht, dass der als Veterinär in einer Behörde tätige Ehemann aufgrund seiner Teilnahme an Demonstrationen gegen die georgische Regierung entlassen worden sei und Repressalien ausgesetzt war. Seine Ehefrau gab an, von ihrem öffentlichen Arbeitgeber nach der Teilnahme an den Protesten gemaßregelt worden zu sein.