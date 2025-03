Falsch sei auch die Behauptung, so die Polizei, dass wegen der Personalnot mehr als 1.000 Anträge von Beschäftigten auf Kostenerstattung nach Dienstunfällen nicht bearbeitet werden könnten. Laut der Polizei ist der Ärztliche Dienst nur in etwa 200 Fällen eingebunden.



In ihrer Antwort an den rbb lässt die Polizei aber auch deutlich erkennen, dass die Personallage beim Ärztlichen Dienst angespannt ist. Dies führe zwangsläufig dazu, dass "Aufgaben priorisiert werden" müssten. Darum gelinge es "nicht immer, alle Aufgaben zeitgerecht zu erledigen". "Gleichwohl kann die Erfüllung der Kernaufgaben nicht zuletzt auf Grund des großen persönlichen Engagements und der Einsatzbereitschaft aller Polizeiärztinnen und Polizeiärzte gewährleistet werden", heißt es.