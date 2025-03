Noch vor Erreichen der 100-Tage-Grenze haben SPD und BSW in Brandenburg eine erste Bilanz gezogen. Über Symbolpolitik ist die Koalition noch nicht hinausgekommen, meint Thomas Bittner . Was fehlt, ist eine schlüssige Erklärung, wohin das Land steuern soll.

So waren die ersten 100 Tage SPD und BSW in Brandenburg

Viele Gelegenheiten hatte die Koalition also nicht, Zeichen zu setzen. Ja, es gab eine Konferenz mit den Industriekapitänen des Landes. Die Taskforces für das PCK in Schwedt oder den Zementhersteller in Rüdersdorf haben getagt. Es gab eine Bundesratsinitiative zu Steuererleichterungen für Rentner. In Eisenhüttenstadt wurde ein Dublin-Zentrum zur Rückführung von Geflüchteten nach Polen eingerichtet.

Doch hinter all den Aktionen verbergen sich eher Erwartungen, die sich an den Bund richten. Game-Changer waren diese Aktionen allesamt nicht. Was fehlt, ist eine Regierungserklärung und das Finanzgerüst für die ersten zwei Jahre der Koalition, ein Doppelhaushalt bis Ende 2026.