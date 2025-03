Nach Bundestagswahl - Initiative möchte Räume für Vielfalt in Bad Freienwalde erhalten

Mi 05.03.25 | 16:29 Uhr | Von Nina Heinrich

Bei der Bundestagswahl hat die AfD in Brandenburg mit Abstand die meisten Stimmen geholt, auch in Bad Freienwalde. Ehrenamtliche Helfer setzen sich umso stärker für eine offene Gesellschaft und Integration ein. Eine davon ist Judith Strohm.

Judith Strohm ist vor mehreren Jahren aus Berlin nach Bad Freienwalde ins Oderland gezogen. "Der Landlust wegen", wie sie sagt. Von Anfang an wollte sie sich dort einbringen und engagiert sich ehrenamtlich für "Bad Freienwalde ist bunt". Die Initiative wurde 2021 gegründet und setzt sich für Vielfalt in der Gesellschaft ein. Strohm zufolge gibt es dafür nicht nur in den Großstädten Bedarf, sondern auch im rund 12.000 Einwohner zählenden Bad Freienwalde (Märkisch-Oderland). "Einheimische und Zugezogene, die nicht die AfD wählen, sollen hier ein anderes Angebot finden, mit dem sie sich identifizieren können", sagte Strohm über ihr Engagement.

AfD stärkste Kraft in Bad Freienwalde

Sorgen bereite ihr allerdings die angespannte Stimmung bezüglich der Migrationspolitik. Bei der Bundestagswahl vor einer Woche gingen in Bad Freienwalde 41,7 Prozent der Zweitstimmen an die AfD. Bei den Erststimmen erhielt die Partei sogar noch ein paar Prozentpunkte mehr. Die Wahlbeteiligung lag bei 74 Prozent. Im Dorf, in dem Judith Strohm lebt, hätten ihr zufolge sogar mehr als die Hälfte der Bewohner die AfD gewählt. Ihre eigene politische Einstellung bleibe unsichtbar, wenn sie in ihrem Wohnort aus dem Haus ginge. Generell wäre es für sie ein Leichtes, beharrlich zu sein und zu bleiben, da sie als weiße, heterosexuelle Frau keine Zielscheibe der Diskriminierung von rechts außen sei, so Strohm. Andere könnten ihre Hautfarbe und Herkunft jedoch "nicht einfach abwaschen" und hätten häufig mit Alltagsrassismus zu tun: "Ich habe Freunde in Berlin, die mich hier nicht besuchen würden. Eine Kollegin zum Beispiel ist Muslima mit Hijab, also mit Kopftuch. Sie tut sich das nicht an, hierher zu fahren", sagt Strohm dem rbb.

Angst vor Abschiebung

In der Initiative engagiert sich auch Mahmood Alizadeh, der als Trainer im Kreissportbund Märkisch-Oderland arbeitet. Er ist aus dem Iran nach Brandenburg gekommen und lebt nun in ständiger Angst, abgeschoben zu werden. Er befürchtet, dass alle Geflüchteten ohne deutschen Pass abgeschoben werden, sollte die AfD in Zukunft Regierungsverantwortung übernehmen. Das entspricht so konkret keiner Aussage der Partei, jedoch gibt es in ihrem Wahlprogramm einen ganzen Maßnahmenkatalog zur so genannten "Remigration". Das mache ihm Angst, sagt Alizadeh. Ein zehnjähriges Kind aus seiner Trainingsgruppe hätte zu ihm gesagt: "Siehst du Mahmood, Bad Freienwalde ist nicht bunt, sondern blau."

Das Klima hat sich verändert

Die Orte und Räume, in denen sich migrantische Menschen in brandenburgischen Kleinstädten zeigen können, werden laut Judith Strohm bereits immer weniger. Das Klima habe sich seit der Europawahl im letzten Jahr spürbar verändert. Das drücke sich unter anderem durch Bedrohungen aus, denen sich Menschen anderer Parteien im Wahlkampf ausgesetzt sehen. "Ein gutes Beispiel ist der Vorfall in Strausberg, bei dem ein AfD-Mitglied bei der Gedenkveranstaltung für die Befreiung von Auschwitz plötzlich ein Messer zog", sagte sie. Der betreffende Lokalpolitiker der AfD trat anschließend von seinem politischen Amt zurück.



"Vorfälle wie diese zeigen, dass wir auf gefährliche Zeiten zusteuern", so Strohm. Veranstaltungen von "Bad Freienwalde bleibt bunt" werden ihr zufolge häufig von Personen besucht, die offen durch ihre Kleidung und bestimmte Flyer, die sie verteilen, dem rechtsextremen Spektrum zuordenbar sind. Ihre Familie sei auch außerhalb ihres ehrenamtlichen Engagements mit der Stimmung in der Region täglich konfrontiert. "Jedes Kind bringt seine Küchentischgespräche mit in die Schule", sagte sie.

Ehrenamtliches Engagement wichtiger denn je

Wegziehen sei für Judith Strohm dennoch keine Option. Der Einsatz für Integration im Oderbruch werde einem gerade nicht leicht gemacht, doch ist das laut Strohm erst recht ein Grund, weiterzumachen. "Der Kampf um die Demokratie, das Offenhalten von Räumen, in denen Vielfalt gelebt werden kann, das findet vielfach ehrenamtlich statt." Am 15. Juni findet das Sommerfest von "Bad Freienwalde bleibt bunt" auf dem Marktplatz statt – "jetzt erst recht", wie Judith Strohm sagt.

