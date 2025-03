Heidekind Heide Sonntag, 23.03.2025 | 18:05 Uhr

Den Kassensturz jetzt meine ich. Das davor war Schönrechnerei, linke Tasche, rechte Tasche und Beschwichtigungspolitik. Die bescheiden schönen Zahlen waren ja offensichtlich. „Plus mal Plus ergibt Plus. “ und „Minus mal Minus ergibt Plus." funktioniert nunmal nur in der Mathematik, im Finanzwesen nicht ganz - also der letzte Teil nicht wirklich.

Das mit der Naivität gebe ich mit besten Sonntagsgrüßen gern zurück und erlaube mir anzumerken, das das Ende der Fahnenstang noch nicht erreicht ist - von oben gesehen natürlich.